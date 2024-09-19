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19:43, 19 сентября 2024Мир

Израиль начал бомбить Ливан. Авиаудары совпали с речью лидера «Хезболлы» о войне

Армия Израиля наносит авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Они совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям террористической организации "Хезболла" в Ливане, чтобы подорвать ее потенциал и инфраструктуру», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что представители шиитской организации на протяжении десятилетий превращали Ливан в зону боевых действий: вооружали местных жителей, оборудовали тоннели под гражданскими домами, использовали мирное население в качестве живого щита.

Фото: Ariel Schalit / AP

«Хезболла» объявила о состоянии войны с Израилем

В ходе выступления Насралла назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, который ведет к объявлению войны. Он подчеркнул, что Израиль перешел все красные линии.

Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что «бойцы группировки приведены в повышенную готовность и находятся во всеоружии». Он пообещал, что Израиль понесет справедливое наказание за террористические атаки 17 и 18 сентября. По его словам, Ливан подвергся самой масштабной атаке в истории.

Фото: Taher Abu Hamdan / XinHua / Globallookpress.com

ЦАХАЛ утвердил планы войны с Ливаном

Генеральный штаб Армии обороны Израиля утвердил планы продолжения войны на северном театре военных действий. «Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви недавно завершил утверждение планов по северному фронту», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

18 сентября Халеви заявил, что целью наступления является обеспечение безопасности израильтян на границе с Ливаном, добавив, что они в скором времени «вернутся в свои дома».

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17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за произошедшее на Израиль. 18 сентября произошла новая волна взрывов беспроводных устройств «Хезболлы»: взрываться начали радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

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