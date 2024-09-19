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18:48, 19 сентября 2024Мир

«Перешел все красные линии». «Хезболла» объявила о состоянии войны с Израилем

Глава «Хезболлы» Насрулла: действия Израиля в Ливане ведут к войне

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, который ведет к объявлению войны. Он убежден, что Израиль перешел все красные линии, так как в течение одной-двух минут могли погибнуть пять тысяч человек.

Противник (Израиль — прим. «Ленты.ру») перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане

Хасан Насруллагенсек ливанского движения «Хезболла»

Насрулла назвал произошедшее военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, который ведет к объявлению войны. Он подчеркнул, что Ливан подвергся самой масштабной атаке в истории.

По его словам, «бойцы группировки приведены в повышенную готовность и находятся во всеоружии». Лидер организации пообещал, что Израиль понесет справедливое наказание за террористические атаки 17 и 18 сентября.

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Иран назвал терактом взрывы пейджеров в Ливане

Постоянное представительство Ирана при ООН назвало взрывы пейджеров в Ливане террористическим актом Израиля. «Исламская Республика Иран решительно осуждает этот акт саботажа и терроризма преступного режима Израиля», — говорится в письме Совету Безопасности организации.

Иран возложил на Израиль полную ответственность за взрывы. По мнению дипломатов, в ООН должны указать на «нарушения суверенитета и территориальной целостности Ливана и нападения на ливанских гражданских лиц». В постпредстве добавили, что своими действиями Израиль нарушает принципы международного права.

В Кремле прокомментировали взрыв пейджеров в Ливане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что массовые взрывы пейджеров ведут к эскалации напряженности в регионе. По мнению официального представителя Кремля, данные события могут стать триггером для выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля.

Также Песков заверил, что Россия изучит инцидент с массовой детонацией пейджеров членов группировки «Хезболла» в Ливане ради исключения подобного у себя.

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В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взорванные пейджеры можно считать гибридной войной. Она назвала массовую детонацию устройств «чудовищным по своей циничности, по своему масштабу» актом терроризма.

«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — подчеркнула дипломат.

Фото: Bilal Jawich / Globallookpress.com

В США раскритиковали Израиль за взрывы в Ливане

Источники портала Axios сообщили, что именно Израиль стоит за подрывом тысяч раций «Хезболлы» в Ливане. Отмечалось, что спецслужбам еврейского государства удалось заранее перехватить партию раций и заминировать их, после чего они были отправлены членам организации.

Член Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес убеждена, что Израиль нарушил международное гуманитарное право, предположительно совершив серию взрывов пейджеров по всему Ливану, направленную против движения «Хезболла». Она отметила, что атакой Израиль «подрывает усилия США по предотвращению более масштабного конфликта на Ближнем Востоке».

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Окасио-Кортес подчеркнула, что «Конгрессу необходим полный отчет» о взрывах устройств в Ливане, включающий ответ Госдепартамента относительно того, «оказывалась ли какая-либо помощь Вашингтона в разработке или развертывании технологии, вызвавшей детонацию».

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за произошедшее на Израиль. 18 сентября произошла новая волна взрывов беспроводных устройств «Хезболлы»: взрываться начали радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

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      Варвара Кошечкина
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