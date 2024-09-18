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22:43, 18 сентября 2024Мир

Иран назвал терактом взрывы пейджеров в Ливане

Постпредство Ирана при ООН назвало взрывы пейджеров в Ливане терактом Израиля

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Постоянное представительство Ирана при ООН назвало взрывы пейджеров в Ливане террористическим актом Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Совету Безопасности организации.

«Исламская Республика Иран решительно осуждает этот акт саботажа и терроризма преступного режима Израиля», — говорится в документе. Иран возложил на Израиль полную ответственность за взрывы в Ливане.

Также отмечается, что противоправные действия Израиля представляют собой терроризм, «направленный на эскалацию напряженности в регионе и дальнейшую угрозу региональному миру и безопасности».

Ранее источники Axios заявили, что Израиль стоит за подрывом тысяч раций шиитской организации «Хезболла» в Ливане. По данным издания, спецслужбам еврейского государства удалось заранее перехватить партию раций и заминировать их, после чего они были отправлены членам организации.

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      Марина Совина
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