Иран назвал терактом взрывы пейджеров в Ливане

Постпредство Ирана при ООН назвало взрывы пейджеров в Ливане терактом Израиля

Постоянное представительство Ирана при ООН назвало взрывы пейджеров в Ливане террористическим актом Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Совету Безопасности организации.

«Исламская Республика Иран решительно осуждает этот акт саботажа и терроризма преступного режима Израиля», — говорится в документе. Иран возложил на Израиль полную ответственность за взрывы в Ливане.

Также отмечается, что противоправные действия Израиля представляют собой терроризм, «направленный на эскалацию напряженности в регионе и дальнейшую угрозу региональному миру и безопасности».

Ранее источники Axios заявили, что Израиль стоит за подрывом тысяч раций шиитской организации «Хезболла» в Ливане. По данным издания, спецслужбам еврейского государства удалось заранее перехватить партию раций и заминировать их, после чего они были отправлены членам организации.