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21:21, 18 сентября 2024Мир

В США обвинили Израиль в подрыве раций «Хезболлы» в Ливане

Axios: спецслужбы Израиля подорвали тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане

Фото: Aziz Taher / Reuters

Израиль стоит за подрывом тысяч раций шиитской организации «Хезболла» в Ливане, сообщает портал Axios, ссылаясь на свои источники.

«Израиль взорвал тысячи персональных раций, используемых членами "Хезболлы" в Ливане, в ходе второй волны разведывательной операции», — пишет издание.

Уточняется, что спецслужбам еврейского государства удалось заранее перехватить партию раций и заминировать их, после чего они были отправлены членам организации. Портал подчеркивает, что данная атака вскрыла еще одну серьезную брешь в системе безопасности «Хезболлы».

Ранее стало известно о новой волне взрывов беспроводных устройств членов «Хезболлы». Вслед за пейджерами начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

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      Марина Совина
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