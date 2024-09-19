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15:04, 19 сентября 2024Россия

Смартфон взорвался в руках москвича на Арбате. Это случилось во время кибератаки Израиля с подрывами гаджетов в Ливане

Полиция проверит телефон москвича, взорвавшийся во время инцидента в Ливане

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

На Арбате в Москве в руках мужчины взорвался телефон. По данным журналистов, смартфон Honor 70 сдетонировал 18 сентября, во время новой кибератаки Израиля на беспроводные устройства шиитской организации «Хезболла».

В результате инцидента мужчина получил ранения руки, однако не стал ждать скорую помощь и скрылся. Очевидцы вызвали оперативные службы, которые теперь разыскивают пострадавшего.

На фоне сообщений о взрывах гаджетов в Ливане правоохранители решили проверить телефон: не был ли он из той партии техники, которую израильская разведка Моссад заменила на рынке Ближнего Востока. Тем не менее к взрыву, вероятно, привел вышедший из строя аккумулятор.

Отмечается, что телефонами Huawei и Honor активно пользовались боевики ХАМАС во время атаки в октябре 2023-го, однако представителям израильских спецслужб не удавалось их взломать из-за зашифрованной экосистемы китайских смартфонов.

Фото: Darkwisper S / Shutterstock / Fotodom

Ранее в Ливане произошла новая волна взрывов средств связи «Хезболлы»

18 сентября в Ливане произошла новая волна взрывов беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла»: взрываться начали радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. Первые сообщения об очередных случаях детонации появились в момент церемонии прощания с четырьмя членами «Хезболлы».

При повторной серии взрывов устройств связи пострадали 608 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана. 25 человек не смогли спасти.

Ливанская полиция на месте взрыва

Ливанская полиция на месте взрыва

Фото: Karamallah Daher / Reuters

За день до этого в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за произошедшее на Израиль.

Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы ICOM нашли в продаже в России

Рации японской фирмы ICOM нашли в продаже на российских интернет-сервисах для размещения объявлений. На популярных платформах обнаружили несколько предложений по приобретению раций модели icom v82 фирмы ICOM. Согласно объявлениям, устройства этой модели обойдутся до 10 тысяч рублей. Рации такой же модели ранее взорвались в Ливане. Предварительно, их оснастили взрывчаткой так же, как и пейджеры.

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18 сентября 2024

В свою очередь, производитель раций заявил, что взрывавшиеся в Ливане радиостанции сняли с производства более десяти лет назад. В ICOM уточнили, что давно прекратили производство батарей, питающих основной блок раций.

Тем не менее правительство Японии намерено расследовать инцидент со взрывающимися рациями производителя ICOM.

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