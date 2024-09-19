На данный момент в результате взрывов устройств связи в Ливане пострадали около 4500 человек. Если первоначально взрывались пейджеры представителей шиитской организации «Хезболла», то в последнее время стало появляться все больше сообщений о детонации радиостанций, ноутбуков, магнитол, смартфонов, устройств для снятия отпечатков пальцев и приборов на солнечных батареях.
Израиль стал не первым государством, использовавшим дистанционный подрыв устройств связи, а описание подобной возможности можно встретить еще в документах Пентагона полувековой давности. Также нельзя забывать, что Израиль уже применял дистанционно подрываемые устройства связи, например — в 1996 году против одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Яхьи Айяша, которому доставили заминированный телефон.
Взорвавшиеся в Ливане устройства были из новой партии
Объединяет эти и другие случаи одно — взрывались только те устройства, в которые предварительно была установлена взрывчатка. При этом тип устройства не играл роли и взрывчатка приводилась в действие дистанционно.
Reuters и другие издания пишут, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которая поступила в страну около полугода назад. По словам источников, устройства были закуплены после приказа лидера «Хезболлы» об отказе от смартфонов.
«Это, скорее всего, заложенная взрывчатка, а не взлом. Почему? Слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать гораздо больше мелких возгораний и осечек», — написал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в соцсети X (бывший Twitter).
Арабский канал «Аль-Маядин» прямо указывает, что в устройства было заложено взрывчатое вещество, которое невозможно отследить сканерами ни на таможне, ни в аэропорту. Источник рассказал, что оно было специально разработано для этой операции.
Подрыв устройства связи без взрывчатки практически невозможен
Большинство случаев взрыва устройств связи, в которых не была заложена взрывчатка, связано с воспламенением их аккумуляторных батарей, которые были устаревшими или дефектными, считает физик Александр Широкорад. Зачастую такие взрывы не опасны, а воспламениться таким образом может все что угодно, включая холодильник и микроволновку.
Если хакер сможет вызвать короткое замыкание в литиевой батарейке, то она может взорваться, но только в этом случае. Возгорание аккумулятора без взрывчатки — это неприятная ситуация, например, для того же пилота лайнера, но к гибели человека это вряд ли приведет
По его мнению, опасность мобильных устройств заключается не в том, что они могут взорваться, а в возможности их использования для отслеживания геолокации и передаваемой информации.
Современные смартфоны защищены от самоподрыва
По словам ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, используемые в современных гаджетах — iPhone или Android-смартфонах — аккумуляторы отличаются высокой степенью надежности, поэтому их самопроизвольный подрыв маловероятен.
Батареи получили множество защитных контуров, от температурных датчиков до специальных материалов, которые предотвращают их возгорание. Отсюда вывод — взорвать батарею телефона либо планшета практически невозможно. Во всяком случае, стандартную батарею, которая использовалась производителем при создании устройства
По его словам, для исключения ситуации, аналогичной той, которая произошла в Ливане, мобильные устройства необходимо приобретать у проверенных поставщиков, а отдавать их в ремонт сертифицированным службам.