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13:59, 19 сентября 2024Россия

На Арбате во время кибератаки Израиля в руках москвича взорвался телефон

Mash: в Москве во время кибератаки Израиля в руках мужчины взорвался телефон
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Арбате в Москве в руках москвича взорвался смартфон Honor 70. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, телефон сдетонировал 18 сентября, во время новой кибератаки Израиля на беспроводные устройства шиитской организации «Хезболла». В результате мужчина получил ранения руки, однако не стал дожидаться скорой помощи и убежал. Пострадавшего разыскивают оперативные службы.

Как пишет канал, на фоне сообщений о взрывах гаджетов в Ливане правоохранители решили проверить телефон, но, вероятно, к взрыву привел вышедший из строя аккумулятор.

Также отмечается, что телефонами Huawei и Honor активно пользовались боевики ХАМАС, однако представителям израильских спецслужб не удавалось их взломать из-за зашифрованной экосистемы китайских смартфонов.

Ранее стало известно, что в России нашли в продаже рации японской фирмы ICOM — устройства такой же модели взорвались в Ливане.

Массовые взрывы пейджеров произошли 17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за произошедшее на Израиль. 18 сентября помимо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

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      Константин Лысяков
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