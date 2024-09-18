Подобные взорвавшимся в Ливане устройства нашли в продаже в России

Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы ICOM нашли в продаже в России

Взорвавшиеся по всему Ливану рации японской фирмы ICOM нашли в продаже на российских интернет-сервисах для размещения объявлений, выяснила «Лента.ру».

На популярных платформах оказалось несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 фирмы ICOM. Согласно объявлениям, устройства этой модели обойдутся до 10 тысяч рублей.

Рации такой же модели ранее взорвались в Ливане. Предварительно, их оснастили взрывчаткой так же, как и пейджеры.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль.

Позднее стало известно, что, помимо пейджеров, в Ливане начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. Израильское издание The Jerusalim Post отметило, что первые сообщения об очередных случаях детонации появились в момент церемонии прощания с четырьмя членами «Хезболлы».