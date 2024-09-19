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08:44, 19 сентября 2024Мир

В Конгрессе США раскритиковали Израиль за взрывы пейджеров в Ливане

Конгресс США: Израиль нарушил международное право из-за атаки в Ливане

Фото: Hassan Hankir / Reuters

Израиль нарушил международное гуманитарное право, предположительно совершив серию взрывов пейджеров по всему Ливану, направленную против исламистского движения «Хезболла». Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Эта атака Израиля явно и недвусмысленно нарушила международное гуманитарное право, а также подрывает усилия США по предотвращению более масштабного конфликта на Ближнем Востоке», — выступила конгрессвумен с критикой.

Окасио-Кортес подчеркнула, что «Конгрессу необходим полный отчет» о взрывах устройств в Ливане, включающий ответ Госдепартамента относительно того, «оказывалась ли какая-либо помощь Вашингтона в разработке или развертывании технологии, вызвавшей детонацию».

17 сентября в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, сотни людей пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Дарья Устьянцева
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