Иран призвал ООН осудить теракты в Ливане

Постпредство Ирана призвало генсека ООН и Совбез осудить теракты в Ливане

Иран призывает генерального серетаря ООН и Совет Безопасности (СБ) осудить теракты Израиля в Ливане, заявили в постпредстве страны при всемирной организации. Об этом пишет РИА Новости.

В письме миссии Ирана генсеку ООН, председателю СБ и Генассамблее осуждаются действия Израиля. По мнению дипломатов, в ООН должны указать на «нарушения суверенитета и территориальной целостности Ливана и нападения на ливанских гражданских лиц». В постпредстве добавили, что своими действиями Израиль нарушает принципы международного права.

Также иранские дипломаты назвали взрывы пейджеров в Ливане терактом Израиля.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Минздрав сообщил, что в результате инцидентов пострадали четыре тысячи граждан.

