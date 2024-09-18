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23:15, 18 сентября 2024Мир

Иран призвал ООН осудить теракты в Ливане

Постпредство Ирана призвало генсека ООН и Совбез осудить теракты в Ливане

Фото: Evan Schneider / Global Look Press

Иран призывает генерального серетаря ООН и Совет Безопасности (СБ) осудить теракты Израиля в Ливане, заявили в постпредстве страны при всемирной организации. Об этом пишет РИА Новости.

В письме миссии Ирана генсеку ООН, председателю СБ и Генассамблее осуждаются действия Израиля. По мнению дипломатов, в ООН должны указать на «нарушения суверенитета и территориальной целостности Ливана и нападения на ливанских гражданских лиц». В постпредстве добавили, что своими действиями Израиль нарушает принципы международного права.

Также иранские дипломаты назвали взрывы пейджеров в Ливане терактом Израиля.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Минздрав сообщил, что в результате инцидентов пострадали четыре тысячи граждан.

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      Марина Совина
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