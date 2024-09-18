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12:36, 18 сентября 2024Мир

В Кремле пообещали изучить инцидент с пейджерами ради исключения подобного в России

Песков: Россия изучит инцидент с пейджерами ради исключения подобного у себя

Фото: Hussein Malla / АР

Россия изучит инцидент с массовой детонацией пейджеров членов группировки «Хезболла» в Ливане ради исключения подобного у себя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«После этого, конечно, это должно стать предметом изучения специалистами с тем, чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас и в других местах», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с пейджерами чудовищным актом терроризма и гибридной войны.

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      Виктория Кондратьева
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