В Кремле пообещали изучить инцидент с пейджерами ради исключения подобного в России

Песков: Россия изучит инцидент с пейджерами ради исключения подобного у себя

Россия изучит инцидент с массовой детонацией пейджеров членов группировки «Хезболла» в Ливане ради исключения подобного у себя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«После этого, конечно, это должно стать предметом изучения специалистами с тем, чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас и в других местах», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с пейджерами чудовищным актом терроризма и гибридной войны.