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11:58, 18 сентября 2024Мир

МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане терроризмом и актом гибридной войны

МИД РФ назвал взорванные в Ливане пейджеры актом терроризма и гибридной войны

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взорванные пейджеры в Ливане можно считать чудовищным актом терроризма и гибридной войны, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — подчеркнула дипломат.

Захарова также назвала массовую детонацию пейджеров «чудовищным по своей циничности, по своему масштабу» актом терроризма.

Ранее политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что массовый взрыв пейджеров у членов исламистской группировки «Хезболла» в Ливане создал взрывоопасную ситуацию в регионе.

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      Глеб Бажуткин
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