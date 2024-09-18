Названо последствие массовых взрывов пейджеров в Ливане для обстановки в регионе

Востоковед Тарасов: взрыв пейджеров в Ливане может стать поводом для войны

Массовые взрывы пейджеров у членов группировки «Хезболла» в Ливане создали взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как атака повлияет на обстановку в регионе.

Это все вписывается в сценарий публичной подготовки Израиля к военной операции против Ливана Станислав Тарасов востоковед

По мнению специалиста, атака на «Хезболлу», которая поддерживает ХАМАС в войне против Израиля, приведет к срыву урегулирования конфликта в секторе Газа.

«В регионе складывается взрывоопасная ситуация. Арабские страны в большинстве своем молчат, они не знают, как реагировать. Они не знают, как отказаться от участия в урегулировании в Газе в формате своего миротворческого корпуса. В игру вводится Турция, которая заявила, что она может выступить в роли гаранта — независимого государства и даже отправить своих миротворцев в Газу. Диалог в формате Штаты — Израиль — арабские страны не работает. Новый формат с участием Турции и возможным появлением переговорной площадки только задействован. Катар и США давят на Израиль, чтобы он подписал соглашение, обещая выйти из переговорного процесса. Турция со своей стороны давит на ХАМАС, чтобы подписать соглашение», — объяснил он.

Все механизмы, которые были обозначены как перспективные, начинают разваливаться. Выход из ситуации может быть только один — это созыв международной конференции с участием международных игроков для решения кризиса. Стороны сейчас просто балансируют на грани региональной войны, хотя мне представляется, что такая пейджерская атака не станет на данном этапе поводом для развязывания войны Станислав Тарасов востоковед

17 сентября в Ливане у жителей страны одновременно стали взрываться пейджеры. С помощью них общаются члены группировки «Хезболла». Пострадали около четырех тысяч человек, 400 из них находятся в тяжелом состоянии, еще 11 стали жертвами атаки.

Ливан возложил ответственность на Израиль, однако Тель-Авив официально не комментировал случившееся.

По информации источников Reuters, эти пейджеры были из последней партии, которую «Хезболла» получила в последние месяцы. По одной из версий, в них была заложена взрывчатка. По другой — на устройствах было установлено вредоносное ПО, которое заставило литиевые батареи нагреться и сдетонировать. Согласно еще одной версии, на пейджерах стояли системы самоуничтожения, которыми владельцы могли воспользоваться, чтобы защитить переписку. Однако организаторы атаки могли взломать устройства и запустить этот процесс против самих пользователей.