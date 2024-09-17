В Ливане назвали взрыв пейджеров преступной агрессией Израиля

Премьер Ливана Микати: взрыв пейджеров стал преступной агрессией Израиля

Взрывы пейджеров в Ливане стали «преступной агрессией Израиля» и нарушает суверенитет государства. Об этом заявил премьер-министр Израиля Наджиб Микати, передает телеканал CNN.

«Нападение представляет собой преступную агрессию Израиля, которая является серьезным нарушением суверенитета Ливана и преступлением по всем стандартам», — рассказал политик.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН. Также шиитская группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».