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20:33, 17 сентября 2024Мир

В Ливане назвали взрыв пейджеров преступной агрессией Израиля

Премьер Ливана Микати: взрыв пейджеров стал преступной агрессией Израиля

Фото: Aziz Taher / Reuters

Взрывы пейджеров в Ливане стали «преступной агрессией Израиля» и нарушает суверенитет государства. Об этом заявил премьер-министр Израиля Наджиб Микати, передает телеканал CNN.

«Нападение представляет собой преступную агрессию Израиля, которая является серьезным нарушением суверенитета Ливана и преступлением по всем стандартам», — рассказал политик.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки человек пострадали при взрыве пейджеров. В ответ на это МИД Ливана подготовит жалобу на Израиль в Совет Безопасности (СБ) ООН. Также шиитская группировка «Хезболла» пригрозила Тель-Авиву «справедливым ответом».

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      Максим Габриелян
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