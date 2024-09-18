Песков прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

Песков о взрывах в Ливане: это ведет к эскалации напряженности в регионе

Массовые вызрывы пейджеров в Ливане ведут к эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, данные события могут стать триггером для выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве личных пейджеров. Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла» для организации собственной закрытой связи, и вызвать их одновременную детонацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что массовая детонация пейджеров на территории Ливана требует расследования компетентными специалистами, которые и сделают выводы по этому вопросу.