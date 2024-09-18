Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

МИД России: призываем провести расследование детонации пейджеров в Ливане

Массовая детонация пейджеров на территории Ливана требует расследования компетентными специалистами, которые и сделают выводы по этому вопросу. Россия призывает провести его с учетом всех деталей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Этот [инцидент] требует расследования, требует международного внимания к этой теме... Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать», — заявила представитель.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве личных пейджеров. Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла» для организации собственной закрытой связи, и вызвать их одновременную детонацию.