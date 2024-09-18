Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 18 сентября 2024Мир

Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

МИД России: призываем провести расследование детонации пейджеров в Ливане

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Массовая детонация пейджеров на территории Ливана требует расследования компетентными специалистами, которые и сделают выводы по этому вопросу. Россия призывает провести его с учетом всех деталей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Этот [инцидент] требует расследования, требует международного внимания к этой теме... Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать», — заявила представитель.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве личных пейджеров. Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла» для организации собственной закрытой связи, и вызвать их одновременную детонацию.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

      Иран опроверг информацию о потере глаза послом Амани в результате взрыва пейджера

      Российско-китайский «Тихоокеанский патруль» станет ежегодным

      Напавший на школу в Челябинске подросток состоял в деструктивных сообществах

      Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

      Пашинян поучаствует в саммите БРИКС

      На Украине непригодного к мобилизации задержали силой

      Российские угольщики вернулись к поставкам за рубеж себе в убыток

      Легенду «Ромы» уволили с поста главного тренера клуба

      Россиянка поссорилась с сожителем и сожгла его вместе с домом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше