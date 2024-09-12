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14:52, 12 сентября 2024Экономика

Названы причины падения цен на нефть

РИА Новости: мировые цены на нефть двигаются к 60 долларам за баррель

Фото: rorozoa / freepik

Резкое снижение мировых цен на нефть в последние недели связано с рядом факторов, которые носят объективный и продолжительный характер. К такому мнению в обзоре материалов западных СМИ и мнений экспертов приходит РИА Новости.

Стоимость основных сортов нефти упала до минимумов с конца 2021 года, при этом действия ОПЕК+ остаются неопределенными, словно участники сделки не могут выработать стратегию в новых условиях.

Одной из причин участники рынка называют проблемы китайской экономики, основного мирового импортера. Слабый экономический рост вкупе с активным переходом граждан на электромобили снижает спрос, на который в своих прогнозах рассчитывали поставщики.

Снижение вероятности большой войны на Ближнем Востоке, где находятся крупнейшие экспортеры нефти, заставляет усомниться в возможности резкого падения предложения, а значит, усиливает дисбаланс на рынке.

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Отдельно эксперты указывают, что зеленая повестка западных стран исключила крупные инвестиции в нефтяную промышленность, а значит, не только в добывающие, но и в нефтегазохимические мощности. Их низкие темпы ввода в эксплуатацию дополнительно давят на цены.

На фоне резкого снижения котировок ОПЕК+ притормозило на два месяца увеличение добычи нефти, но тенденцию решение не изменило. Главная проблема состоит в том, что производство в странах, не задействованных в сделке, в первую очередь США, быстро растет.

По оценкам Citigroup и JPMorgan, в 2025-м курс Brent упадет до 60 долларов за баррель, потому что рост добычи стран вне ОПЕК и увеличение числа электромобилей не позволят снять избыток предложения. Такая ситуация поддержит экономики развитых стран, а вот для экспортеров настанут трудные времена. Впрочем, в более серьезный обвал эксперты не верят, потому что в таком случае проблемы возникнут у нефтяной отрасли США, что приведет к сокращению добычи.

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      Платон Щукин
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