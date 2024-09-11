В падении цен на нефть увидели шанс для Европы и США

Bloomberg: падение цен на нефть до $60 за баррель даст шанс на рост ЕС и США

Страны с развитой экономикой, в первую очередь США и государства Евросоюза, смогут избежать рецессии и спокойно перейти к политике снижения процентных ставок в случае, если стоимость нефти на мировых рынках упадет до 60 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

Шанс на такое развитие событий дают последние тенденции на нефтяном рынке. Накануне, 10 сентября, фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent впервые с 2021 года опустились ниже 70 долларов за баррель, и участники рынка ожидают развития тенденции.

На этом фоне Европейский центробанк должен уже в четверг провести второе снижение ставок, а Федеральная резервная система США может начать смягчение на следующей неделе. Обновленные прогнозы по нефти поддержат решимость регуляторов.

Аналитики JPMorgan и Citigroup ожидают снижения нефтяных котировок в следующем году, потому что сдержанный рост мировой экономики будет сопровождать рост предложения. О приближении к 60 долларам за баррель говорят в одном из крупнейших трейдеров Trafigura. При этом с поправкой на инфляцию нефть уже сейчас находится на уровне, который наблюдался два десятилетия назад, когда в Китае только начал резко расти спрос на нефть.

По предварительным оценкам, стимулирующий рост для развитых экономик может оказаться не сильно заметным, однако домохозяйства быстро заметят снижение инфляции. В свою очередь, это позволит увеличить реальные доходы и повысить спрос.

Ранее участники рынка заметили, что ОПЕК+ впервые за последнее время не может определиться со стратегией на фоне снижения цен. Сразу после объявления о скором повышении квот на добычу оно было отложено на два месяца, и в настоящее время непонятно, что будет с политикой участников сделки в дальнейшем. Главной проблемой картеля становится рост добычи вне ОПЕК, на фоне которого он теряет долю на рынке и не имеет никакой выгоды из-за текущего уровня котировок.