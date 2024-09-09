ОПЕК+ заподозрили в растерянности из-за падения цен на нефть

Bloomberg: ОПЕК+ посылает путаные сигналы рынку на фоне падения цен на нефть

Интерпретировать сигналы ОПЕК+ рынку становится все сложнее, они выглядят запутанными, как будто участники сделки не могут решить, что делать. Об этом со ссылкой на участников рынка и экспертов пишет Bloomberg.

В одном из ведущих мировых трейдеров Trafigura указывают на растерянность группы, возглавляемой Саудовской Аравией и Россией, потому что они до сих пор не могут понять, каким путем идти в следующем году.

Глава глобального отдела нефти в Trafigura Бен Лакок на конференции APPEC 2024 заметил, что перспективы баланса спроса и предложения для экспортеров нефти не очень хорошие. В попытках удержать цену ОПЕК+ теряет долю рынка, а конкуренты вне сделки, в том числе крупнейший в мире производитель США, ее наращивают.

В результате свободные мощности членов сделки простаивают, но выгоды за счет высокой стоимости сырья они не получают. На фоне опасений о замедлении потребления нефти баррель Brent приблизился к 70 долларам.

По словам Лакока, трейдерам хотя бы надо понимать, что будет делать ОПЕК+, если цены пойдут вверх — увеличит добычу быстро или медленно или сохранит квоты на нынешнем уровне.

Аналитик Goldman Sachs Даан Струйвен счел маловероятной ценовую войну между ОПЕК+ и производителями и США, но констатировал, что цена на нефть может сместиться ниже 70 долларов за баррель, то есть границы безубыточности сланцевых месторождений.

Ранее аналитики предположили, что ОПЕК+ больше не сможет удерживать цены на нефть на высоком уровне как из-за развития конкурентов, так и из-за внутренних противоречий. Более бедные члены сделки больше не получают от нее выгоды, и уговорить их исполнять квоты все сложнее.