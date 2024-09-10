Мировые цены на нефть пробили новый минимум

Цены на Brent упали ниже 69 долларов за баррель впервые со 2 декабря 2021 года

В ходе торгов 10 сентября стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent обновили минимум и опустились ниже отметки в 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 18:42 по московскому времени сырьевые котировки достигли уровня в 68,93 доллара за баррель. Столь низких значений не фиксировалось на бирже со 2 декабря 2021 года. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 4,05 процента.

К 18:47 падение цен на сырье ускорилось до 4,16 процента. На тот период контракты на поставки Brent торговались на уровне в 68,92 доллара за баррель.

Ранее сырьевые котировки пробили еще один минимум, установленный 20 декабря 2021 года. К 17:37 по московскому времени баррель нефти Brent терял в стоимости 3,22 процента. В моменте цены на сырье падали до отметки в 69,57 доллара.

Эксперты связывают продолжительное падение мировых цен на нефть с увеличение объемов добычи за пределами стран-участниц сделки ОПЕК+, прежде всего в США. Кроме того, на подобную динамику оказывает влияние недостаточно высокий спрос со стороны Китая, являющемся одним из главных потребителей сырья в мире.

На этом фоне, как полагают аналитики нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura, в обозримой перспективе котировки Brent могут опуститься до отметки в 60 долларов за баррель. Помешать этому, по их мнению, вряд ли сможет даже недавнее продление добровольных ограничений на добычу сырья восемью странами ОПЕК+, включая Россию.