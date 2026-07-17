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20:51, 17 июля 2026Бывший СССР

Зеленский назначил своим советником бывшего советника Федорова

Зеленский назначил Бескрестнова своим внештатным советником
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Сергій FLASH | Про технології»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего нового внештатного советника по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны. Об этом в Telegram сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий указ.

Уточняется, что данную должность занял Сергей Флэш Бескрестнов. Ранее он занимал должность советника бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

17 июля Зеленский заявил, что провел встречу с Бескрестновым. В ее рамках они обсудили актуальные вопросы в технологических аспектах обороны Украины.

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.

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