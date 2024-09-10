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17:47, 10 сентября 2024Экономика

Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 20 декабря 2021 года

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с 20 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:15 по московскому времени сырьевые котировки упали до отметки в 69,72 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 2,95 процента.

Ближе к 17:37 котировки опустились до уровня в 69,57 доллара за баррель, продемонстрировав снижение на 3,22 процента. В свою очередь, фьючерсные контракты на октябрьские поставки американской марки нефти WTI (West Texas Intermediate) к этому времени потеряли в стоимости 3,29 процента (до 66,45 доллара за баррель).

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Эксперты связывают затяжное падение сырьевых котировок с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они относят увеличение объемов добычи сырья в США и других странах, которые не входят в состав сделки ОПЕК+, а также падение спроса со стороны Китая, одного из главных потребителей сырья в мире.

На этом фоне аналитики нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura спрогнозировали падение мировых цен на Brent до 60 долларов в обозримой перспективе. Помешать подобной динамике, по их мнению, не сможет даже недавнее продление добровольных ограничений на добычу сырья восемью странами ОПЕК+, включая Россию.

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      Анатолий Акулов
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