Мировым ценам на нефть спрогнозировали обвал

Bloomberg: нефтетрейдеры Gunvor и Trafigura ожидают падения цен на сырье до $60

Аналитики нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura ожидают падения мировых цен на эталонную североморскую марку Brent до 60 долларов за баррель в обозримой перспективе. Их прогноз обвала сырьевых котировок приводит Bloomberg.

Подобный прогноз обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая заметное превышение объемов мирового предложения над спросом на нефть, а также замедление темпов роста экономики Китая, который является одним из крупнейших потребителей этого вида сырья. На этом фоне, по словам главы Trafigura Бена Лакока, мировые котировки нефти с большой долей вероятности упадут до психологической отметки. «Глобальный бенчмарк, вероятно, относительно скоро достигнет 60 долларов», — заявил он.

В свою очередь, председатель Gunvor Group Торбьерн Торнквист предупредил, что в среднесрочной перспективе глобальный энергобаланс продолжит смещаться, а разрыв между предложением и спросом будет усиливаться. «Сегодня мы добываем гораздо больше нефти, чем потребляем, и этот баланс, как ожидается, ухудшится в ближайшие годы», — резюмировал Торнквист.

Мировые цены на нефть падают с начала июля из-за опасений участников глобального энергорынка по поводу перспектив роста спроса в Китае и США, а также наращивания предложения со стороны государств, которые не входят в состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Падение сырьевых котировок ускорилось в начале сентября — в ходе торгов в пятницу, 6 числа, они снизились до минимальных с конца июня 2023 года 71,34 доллара за баррель.

На этом фоне восемь стран ОПЕК+, включая Россию, продлили добровольные ограничения по добыче нефти до декабря 2024-го. Однако к настоящему времени попытки участников сырьевой сделки сдержать темпы падения сырьевых котировок пока не увенчались успехом. Сейчас баррель Brent торгуется на уровне примерно в 71,75 доллара.