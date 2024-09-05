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20:12, 5 сентября 2024Экономика

Страны ОПЕК+ достигли важной договоренности по нефти

Восемь стран ОПЕК+ продлили добровольные ограничения по добыче нефти до декабря

Фото: Khalil Dawood / Globallookpress.com

По итогам очередного заседания восемь стран ОПЕК+, включая Россию, продлили дополнительные добровольные ограничения по добыче сырья на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца ноября 2024 года. Об этом решении сообщается на сайте Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Помимо России, пойти на подобный шаг согласились Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Алжир, Ирак и Казахстан. Таким образом, вышеперечисленные участники сделки ОПЕК+ приняли решение отложить запланированное восстановление добычи нефти с октября 2024 года.

На этом фоне в организации обновили график постепенного восстановления. Теперь некоторые страны-участницы сделки смогут наращивать добычу сырья до необходимых квот с начала декабря 2024-го по ноябрь 2025 года, а не по сентябрь, как это предусматривал предыдущий план. Решение о приостановке наращивания добычи и корректировке параметров, как подчеркивается в пресс-релизе ОПЕК, страны-участницы сырьевой сделки будут принимать самостоятельно по мере необходимости.

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Восемь стран участниц ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки с первого квартала 2024 года. При этом до недавнего времени планировалось, что в октябре эти государства начнут постепенно наращивать объемы производства сырья на 180 тысяч баррелей в сутки.

На этом фоне мировые цены на нефть эталонной североморской марки Brent стали заметно снижаться. Так, в ходе торгов 4 сентября на лондонской площадке ICE котировки упали до минимума с 13 декабря 2023-го, до 72,81 доллара за баррель. Позже агентство Bloomberg сообщило о намерении участников ОПЕК+ отсрочить запланированное на октябрь увеличение добычи нефти ради стабилизации ситуации на мировом энергорынке.

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      Анатолий Акулов
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