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15:15, 4 сентября 2024Экономика

В ОПЕК+ задумались о новых мерах в связи с падением цен на нефть

Bloomberg: в ОПЕК+ задумались об отсрочке увеличения добычи нефти

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Страны ОПЕК+ задумались об отсрочке увеличения добычи нефти, которое было запланировано на октябрь. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Страны картеля обсуждают новые меры в связи с падением стоимости на ресурсы. Ранее цены эталонного бенчмарка Brent упали до самого низкого с 2023 года уровня. Как отмечают официальные лица, участвовавшие в переговорах ОПЕК+, представители объединения рассматривают вопрос о том, продолжать ли запланированное повышение добычи на 180 тысяч баррелей в день.

На торгах на лондонской бирже ICE в среду, 4 сентября, стоимость контракта на поставку эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель. К 10:20 по московскому времени сырьевые котировки упали до отметки в 72,96 доллара за баррель. Ближе к 10:35 биржевая стоимость ноябрьских фьючерсов ускорила падение и снизилась до 72,81 доллара, продемонстрировав спад на 1,27 процента.

Причинами такой динамики аналитики называют отсутствие эскалации на Ближнем Востоке. На этом фоне США начали покупать нефть в Федеральный резерв вразрез с прогнозом закупок — ожидалось уменьшение объема резервов почти на 5 миллионов баррелей, а произошел рост на 1,5 миллиона баррелей. Еще одной причиной снижения цен стал слабый спрос на сырье со стороны Китая, самого быстрорастущего импортера нефти.

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      Вячеслав Агапов
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