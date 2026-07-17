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20:34, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский стример сломал ногу в Европе

Стример Shadowkek сломал ногу, когда летал на параплане в Швейцарии
Маргарита Щигарева

Фото: Robert Hradil / Getty Images

Популярный российский стример Максим Павлов, известный как Shadowkek, сломал ногу на отдыхе в Европе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам стримера, он травмировался в Швейцарии, когда летал на параплане. «До сих пор не знаю, что с ногой, так как в Швейцарии (в городке, где мы были) нет врача, который поставит диагноз», — рассказал Павлов.

На следующий день он опубликовал сделанное в больнице фото с гипсом на левой ноге. Стример уточнил, что медики диагностировали у него перелом двух костей. На восстановление уйдет около шести недель.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу «Большой брат» Эйслейн Хорган-Уоллес обратилась в больницу из-за нападения собаки. Она заявила, что животное укусило ее до кости.

Перед этим стало известно, что популярная американская блогерша Розанна Пансино серьезно травмировалась и попала в больницу в свой день рождения. Она упала с лодки и сломала челюсть.

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