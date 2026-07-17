Суд вынес решение о мере пресечения для блогера Ильи Ремесло

В Москве суд взял под стражу блогера Илью Ремесло

Басманный суд Москвы взял под стражу блогера Илью Ремесло по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Блогер проведет в СИЗО почти два месяца.

О задержании Ремесло сообщалось ранее 17 июля. Ему предъявлено обвинение, поводом для чего стал манифест, опубликованный четыре месяца назад.

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и специальной военной операции, после чего его поместили в психбольницу. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.