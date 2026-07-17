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Силовые структуры
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20:53, 17 июля 2026Силовые структуры

Суд вынес решение о мере пресечения для блогера Ильи Ремесло

В Москве суд взял под стражу блогера Илью Ремесло
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы взял под стражу блогера Илью Ремесло по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Блогер проведет в СИЗО почти два месяца.

О задержании Ремесло сообщалось ранее 17 июля. Ему предъявлено обвинение, поводом для чего стал манифест, опубликованный четыре месяца назад.

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и специальной военной операции, после чего его поместили в психбольницу. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.

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