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20:45, 17 июля 2026Мир

На Западе возмутились молчанием СМИ об одном смертельном ударе ВСУ

Мема осудил молчание западных СМИ после удара ВСУ, унесшего жизнь главного инженера ЗАЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Neutrality Studies / YouTube

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил молчание западных СМИ после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), унесшего жизнь главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Об этом не сообщают западные СМИ, ведь правда всегда неудобна. (...) Где же Европа? Почему она всегда готова закрыть глаза, когда Украина нарушает международные нормы?» — написал Мема.

По словам политика, подобные атаки ВСУ подвергают всю Европу опасности ядерной катастрофы, однако европейские страны продолжают выделять Киеву все больше денег и оружия. Он отметил, что продолжающиеся украинские удары по ЗАЭС могут рано или поздно привести к ядерному инциденту.

В среду, 15 июля, беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину в Энергодаре. В автомобиле на пассажирских местах находились главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и еще один работник станции. Водитель и инженер не выжили, второй пассажир был ранен. Руководство ЗАЭС назвало произошедшее посягательством на принцип безопасности ядерных объектов.

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