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20:43, 17 июля 2026Спорт

Еще одна спортивная федерация допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Европейский союз настольного тенниса допустил россиян к соревнованиям с флагом и гимном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) в соответствии с решением Международной федерации настольного тенниса (ITTF) допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение вступает в силу с 28 июля 2026 года. В ETTU заявили, что россияне допускаются к участию в соревнованиях без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) отменил все санкции в отношении российских спортсменов. Аналогичным образом поступили в Международной федерации волейбола.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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