Курс биткоина установил исторический рекорд

Курс биткоина на бирже Binance впервые превысил отметку в 90 тысяч долларов

В ходе торгов в среду, 13 ноября, курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — пробил новую психологическую отметку и превысил 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

К 17:38 по московскому времени котировки биткоина достигли отметки в 90,29 тысячи долларов. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил примерно 4,8 процента. К 17:40 котировки самой популярной криптовалюты оказались на уровне в 90,688 тысячи долларов (плюс 5,19 процента).

Биткоин продолжает укрепляться после победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США — Дональда Трампа. После его прихода к власти курс самой популярной криптовалюты бьет исторический максимум уже в четвертый раз. Сначала, 7 ноября, самая популярная в мире криптовалюта впервые пробила отметку в 76 тысяч долларов, а 8 ноября преодолела планку в 77 тысяч.

В ходе торгов в понедельник, 11 ноября, курс этой криптовалюты впервые в истории превысил 84 тысячи долларов. До победы Трампа на президентских выборах в США котировки биткоина долгие годы не могли преодолеть отметку в 74 тысячи долларов. Таким образом, за последнюю неделю курс криптовалюты прибавил более 15 тысяч долларов.

Несмотря на подобную динамику, кандидат экономических наук Михаил Беляев усомнился в способности курса биткоина преодолеть отметку в 100 тысяч долларов. В разговоре с «Лентой.ру» он связал резкое укрепление курса криптовалюты с неопределенностью вокруг дальнейшей политики Трампа. В подобные моменты, отметил он, спекулянты обычно стремятся уйти в актив, который, по их мнению, может спасти сбережения от различного рода катаклизмов. Вложения в биткоин в такое время, подчеркнул эксперт, являются одним из самых популярных инструментов у инвесторов. Однако вслед за краткосрочным всплеском активности на рынке неизбежно наступает период коррекции, что, по его мнению, не позволит курсу биткоина оставаться на исторических максимумах продолжительное время.