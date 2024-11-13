Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 13 ноября 2024Экономика

Курс биткоина установил исторический рекорд

Курс биткоина на бирже Binance впервые превысил отметку в 90 тысяч долларов
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Benoit Tessier / Illustration / Reuters

В ходе торгов в среду, 13 ноября, курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — пробил новую психологическую отметку и превысил 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

К 17:38 по московскому времени котировки биткоина достигли отметки в 90,29 тысячи долларов. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил примерно 4,8 процента. К 17:40 котировки самой популярной криптовалюты оказались на уровне в 90,688 тысячи долларов (плюс 5,19 процента).

Биткоин продолжает укрепляться после победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в СШАДональда Трампа. После его прихода к власти курс самой популярной криптовалюты бьет исторический максимум уже в четвертый раз. Сначала, 7 ноября, самая популярная в мире криптовалюта впервые пробила отметку в 76 тысяч долларов, а 8 ноября преодолела планку в 77 тысяч.

Материалы по теме:
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024
Россия и США сражаются за мировой криптовалютный рынок. Кому достанется победа?
Россия и США сражаются за мировой криптовалютный рынок.Кому достанется победа?
29 августа 2024

В ходе торгов в понедельник, 11 ноября, курс этой криптовалюты впервые в истории превысил 84 тысячи долларов. До победы Трампа на президентских выборах в США котировки биткоина долгие годы не могли преодолеть отметку в 74 тысячи долларов. Таким образом, за последнюю неделю курс криптовалюты прибавил более 15 тысяч долларов.

Несмотря на подобную динамику, кандидат экономических наук Михаил Беляев усомнился в способности курса биткоина преодолеть отметку в 100 тысяч долларов. В разговоре с «Лентой.ру» он связал резкое укрепление курса криптовалюты с неопределенностью вокруг дальнейшей политики Трампа. В подобные моменты, отметил он, спекулянты обычно стремятся уйти в актив, который, по их мнению, может спасти сбережения от различного рода катаклизмов. Вложения в биткоин в такое время, подчеркнул эксперт, являются одним из самых популярных инструментов у инвесторов. Однако вслед за краткосрочным всплеском активности на рынке неизбежно наступает период коррекции, что, по его мнению, не позволит курсу биткоина оставаться на исторических максимумах продолжительное время.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ получили 100-килограммовые американские снаряды для советских «Пионов». Где их будут применять?

      Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат заявил о взвешенном решении пойти на СВО

      Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни

      Россияне массово захотели провести Новый год в трех регионах страны

      В Сумах прозвучал взрыв

      Цены на нефть упали ниже 71 доллара за баррель

      Греф заявил о цели Сбера выйти в космос

      Олимпийский чемпион из Канады оценил отстранение России в хоккее

      В зоне СВО заметили «колючий» бронетранспортер

      В Финляндии исключили открытие границ с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше