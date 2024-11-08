Курс биткоина вновь установил исторический максимум, превысив 77 тысяч долларов

Курс биткоина вновь обновил исторический максимум, превысив 77 тысяч долларов, следует из данных криптобиржи Binance.

Цена биткоина поднялась до рекордного максимума в пятницу, 8 ноября, в 22:17 по московскому времени. Цена первой криптовалюты достигло 77 тысяч долларов, однако сейчас торгуется по 76 959 долларов.

После победы Дональда Трампа на выборах президента сША курс биткоина стремительно растет, обновляя исторический максимум в третий раз.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рост биткоина до 100 тысяч долларов пока не просматривается. По его мнению, курс криптовалюты способен дойти до отметки 80 тысяч долларов, после чего произойдет коррекция.