Нефть подешевела до минимума с начала года

Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые со 2 января

Мировые цены на нефть продолжили снижаться в четверг на фоне сообщений о росте запасов в США и других новостей из этой страны. Стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 75 долларов впервые с начала года, свидетельствуют данные торгов.

К падению цен до минимума с начала года привела в том числе публикация информации о том, что коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8 процента, составив 415,1 миллиона баррелей. Инвесторы также следят за решениями американских властей в сфере торговой политики, в том числе вокруг намерения Дональда Трампа ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на товары из Канады в размере 25 процентов. Также американский президент влияет на рынок углеводородов своими призывами сделать нефть дешевле, которые он адресовал ОПЕК и Саудовской Аравии.

На самом деле регулирование добычи для контроля цен в последние годы осуществляется в соответствии с соглашением ОПЕК+, в которое, в отличие от ОПЕК, входят, в частности, Казахстан и Россия. Ранее казахстанский министр энергетики Алмасадам Саткалиев анонсировал встречу участников этой инициативы, на которой по итогам «обсуждения политики организации в части текущего момента» «будет принята согласованная позиция». По данным Reuters, мероприятие состоится 3 февраля.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предполагает, что страны могут пробовать в течение какого-то времени поддерживать цены на приемлемом для себя уровне, но в конечном итоге вынуждены будут согласиться с требованиями главы США, которому «никто не хочет перечить». В целом, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново, «поток новостей, связанных с Трампом, вероятно, приведет к волатильности (на рынке нефти — примечание «Ленты.ру) в ближайшем будущем».