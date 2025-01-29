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15:41, 29 января 2025Экономика

В ОПЕК+ в ближайшее время обсудят планы Трампа по увеличению добычи нефти

Глава Минэнерго Казахстана: В ОПЕК+ обсудят планы США по поводу добычи нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Bing Guan / Reuters

Встречу представителей ОПЕК+, на которой обсудят планы США по увеличению объемов добычи нефти, планируется провести в ближайшее время. Об этом рассказал глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев, которого цитирует ТАСС.

Как следует из слов министра, по итогам «обсуждения политики организации в части текущего момента» «будет принята согласованная позиция» и речь там пойдет в том числе об идеях нового американского президента по поводу углеводородов.

На прошлой неделе Дональд Трамп дважды заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. После первого из таких высказываний, сделанных во время онлайн-выступления на форуме в Давосе, стоимость сырья несколько снизилась, но эксперты в целом сочли словесные интервенции президента США не слишком удачными, в том числе по причине того, что Трамп обозначил намерение требовать снижения цен от Саудовской Аравии и ОПЕК, хотя регулирование добычи для контроля цен в последние годы осуществляется в соответствии с соглашением ОПЕК+, в которое входит и Россия.

Входящие в ОПЕК Саудовская Аравия, Ирак, Ливия и ОАЭ уже провели переговоры, с результатами которых общественность знакомить не стали.

В недавно опубликованной колонке обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предположил, что страны могут пробовать в течение какого-то времени поддерживать цены на приемлемом для себя уровне, но в конечном итоге вынуждены будут согласиться с требованиями. «В частном порядке реакция ОПЕК+ пренебрежительна, но в то же время сдержанна; никто не хочет перечить Трампу», — говорится в публикации.

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