Страны ОПЕК провели переговоры после просьбы Трампа снизить цены на нефть

Министры энергетики стран ОПЕК провели встречу после предложения Трампа по нефти

Министры энергетики ряда стран ОПЕК провели незапланированные переговоры вскоре после предложения президента США Дональда Трампа к картелю снизить мировые цены на нефть для остановки конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман встретился в Эр-Рияде с министром нефти Ирака Хайяном Абдель Гани и ливийским министром Халифой Абдулсадеком, о чем сообщалось официально, а потом отдельно неформально поговорил с министром энергетики ОАЭ Сухейлем Мухаммедом аль-Мазруи.

На прошлой неделе глава Белого дома дважды указал, что боевые действия на Украине не удастся завершить, пока мировые цены на нефть остаются высокими, что позволяет одной из сторон получать сверхдоходы.

Во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что дешевая нефть исключила бы возможность продолжения конфликта, а поэтому его администрация рассчитывает на понимание от ОПЕК и Саудовской Аравии в частности. Как Вашингтон хочет добиться от Эр-Рияда исполнения требований, Трамп не уточнил.

Между тем в последние годы ОПЕК плюс действует в рамках коалиции ОПЕК+, куда в том числе входит Россия. Объединение работает над повышением или сохранением стоимости нефти на приемлемом уровне, для чего использует ограничения добычи. Таким образом, требования Трампа противоречат политике Эр-Рияда, неформального лидера ОПЕК.

Кроме того, желание президента США обрушить цены на нефть угрожает убытками американской нефтяной отрасли, так как себестоимость добычи там выше, чем на Ближнем Востоке.