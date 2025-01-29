В возможность ОПЕК противостоять Трампу не поверили

Bloomberg: ОПЕК прогнется под требование Трампа снизить цены на нефть

Участники ОПЕК могут какое-то время пробовать поддерживать цены на приемлемом для себя уровне, но в конечном итоге вынуждены будут прогнуться под требования президента США Дональда Трампа и допустить падение стоимости сырья. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Ранее республиканец дважды предложил Саудовской Аравии, которая является неформальным лидером картеля, и ее союзникам поспособствовать падению цен на энергоносители, указав, что это быстро приведет к завершению боевых действий на Украине.

Официально ОПЕК никак не отреагировал, однако вскоре состоялись незапланированные переговоры профильных Саудовской Аравии, Ирака, Ливии и ОАЭ. Никто из них не комментировал состоявшееся обсуждение, ограничившись общими словами.

По мнению аналитика, главной новостью стало отсутствие резкой реакции на довольно серьезное требование, что означает принятие его всерьез. А самым интересным является то, что ОПЕК не нужно терять лицо, достаточно просто не пересматривать свои же планы.

Группа намерена увеличивать добычу с апреля, что поспособствует падению цен. Ранее рынок ожидал, что изменение квот снова перенесут, но, возможно, на этот раз отсрочки не будет.

При этом в картеле могут надеяться, что Трамп не станет требовать запредельно низких цен, поскольку это уже ударит по американской нефтяной промышленности из-за высокой себестоимости добычи. Поэтому его может устроить диапазон 60-70 долларов за баррель.

