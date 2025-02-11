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20:33, 11 февраля 2025Экономика

Для рекордно дорожающего золота назвали новый ориентир

Аналитик Мильчакова: Золото может подорожать до $3000 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: gold mining / Shutterstock / Fotodom

Новым ориентиром для продолжающих штурмовать рекордные уровни цен на золото в первом полугодии может стать превышение уровня в три тысячи долларов за тройскую унцию. Его назвала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

«В условиях глобальной неопределенности инвесторы предпочитают рискованным активам доллар США или золото», — напоминает она, отмечая, что доллар слабеет на фоне повышения пошлин на импорт в США из Мексики и Канады, тарифов для Китая, а также всего объема поставляемых в США стали и алюминия.

По словам эксперта, краткосрочно динамика цен будет зависеть от решений ФРС в отношении ключевой ставки, но долгосрочный тренд останется восходящим.

На фоне предвыборной неопределенности в США стоимость золота росла в 2024 году несколько месяцев подряд, впервые поднявшись выше 2700 долларов за унцию в конце сентября. Избрание президентом Дональда Трампа в начале ноября остановило ралли, но после его январской инаугурации цены снова начала расти.

В ходе торгов во вторник котировки поднимались до рекордного значения в 2968 долларов, скорректировавшись к моменту написания материала до 2931,5. За предыдущие два торговых дня драгметалл подорожал на два процента.

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