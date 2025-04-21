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13:13, 21 апреля 2025Экономика

Доллар рухнул до минимума за три года

Индекс доллара США впервые с марта 2022 года упал ниже 98 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В начале новой недели курс американского доллара к мировым валютам продолжает снижаться, а так называемый индекс доллара индекс доллара впервые с марта 2022 года опустился ниже 98 пунктов, свидетельствуют данные CNBC.

На минимуме он падал до 97,92 пункта. Индекс рассчитывается на основании шести валют торговых партнеров США — евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года привела к быстрому росту индекса, на максимуме он доходил до 110,18 пункта. Однако уже первые действия республиканца на своем посту потянули валюту вниз, а объявление торговой войны почти всему миру существенно ускорило процесс.

Главной проблемой Трампа остается непредсказуемость действий, из-за которой инвесторы перестают воспринимать доллар как защитный актив и ищут варианты. Одним из главных победителей уже выглядит евро, который, в отличие от юаня, свободно конвертируем, а действия властей Европы выглядят предсказуемыми. Российский рубль тоже укрепляется на фоне слабости доллара.

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