Курс доллара упал ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024 года упал ниже 80 рублей

Расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал 21 апреля ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает «Прайм».

По информации агентства, около 10 часов утра по московскому времени доллар опускался до 79,94 рубля.

Также в ходе торгов на Мосбирже в понедельник ниже 11 рублей упал курс юаня, снизавшийся на 7 копеек, до 10,97. По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, которого цитирует «Интерфакс», возможность закрепления новых курсовых минимумов с учетом того, что «мирная повестка остается актуальной» «будет зависеть от новостного фона».

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году с 96,5 рубля до 94,3 рубля.