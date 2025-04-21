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10:35, 21 апреля 2025Экономика

Курс доллара упал ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024 года упал ниже 80 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал 21 апреля ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает «Прайм».

По информации агентства, около 10 часов утра по московскому времени доллар опускался до 79,94 рубля.

Также в ходе торгов на Мосбирже в понедельник ниже 11 рублей упал курс юаня, снизавшийся на 7 копеек, до 10,97. По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ Дениса Попова, которого цитирует «Интерфакс», возможность закрепления новых курсовых минимумов с учетом того, что «мирная повестка остается актуальной» «будет зависеть от новостного фона».

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году с 96,5 рубля до 94,3 рубля.

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