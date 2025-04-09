Золото вернулось к статусу убежища и резко подорожало

Золото подорожало на 3 процента на фоне паники на рынках

Золото, стоимость которого обвалилась на прошлой неделе, вскоре после введения Дональдом Трампом пошлин на импорт, резко подорожало в среду на фоне подогревающейся эскалацией торговой войны США и Китая паники на рынках. На момент написания материала стоимость драгметалла росла на 3 процента, почти до 3080 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, золото вернулось к статусу убежища, которого оно временно лишилось в первые дни рыночного обвала. Как пишет The Wall Street Journal, оно дешевело прежде всего потому, что инвесторы за счет продаж покрывали убытки от других своих вложений.

Теперь же спрос на надежные активы толкает стоимость золота вверх, к историческим максимумам. По словам аналитика UBS Джованни Стауново, которого цитирует Reuters, в банке по-прежнему ожидают, что цена унции в ближайшие месяцы достигнет 3200 долларов.

На фоне обмена заявлениями по поводу пошлин между двумя ведущими экономиками мира, размер которых, согласно текущим данным, составляет 104 процента со стороны США и 84 процента у Китая, фондовые рынки по всему миру несут потери, резко дешевеет и нефть. Индекс Мосбиржи также снижается. Днем он ускорил падение до 5 процентов, в район 2600 пунктов.