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13:44, 9 апреля 2025Экономика

Нефть сорта Brent подешевела до очередного минимума

ICE: Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Кирилл Луцюк
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Darren Staples / Reuters

Впервые с 8 февраля 2021 года цена нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 60 долларов за баррель. Об этом сообщается на сайте этой площадки.

По данным на 13:20 мск, июньский фьючерс этого энергоносителя торговался по цене 59,810 доллара за баррель. Позже, к 13:23, цена поднялась до 59,940 доллара.

Утром 9 апреля сообщалось, что стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель. Это случилось впервые с марта 2021 года. До этого фиксировалось снижение до 61,78 доллара.

Нисходящую динамику эксперты объясняют паническими настроениями на глобальном энергетическом рынке. Дело в том, что введенные властями США пошлины на продукцию из 185 стран могут обернуться заметным снижением деловой и производственной активности в мире.

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