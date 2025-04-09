Цена на нефть Brent упала ниже 62 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 2021 года опустилась ниже $62 за баррель

Стоимость июньского фьючерса марки Brent впервые с весны 2021 года упала ниже 62 долларов за баррель, до 61,78 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Топливо данной марки впервые за четыре года торгуется ниже отметки 62 доллара за баррель. К 22:42 по московскому времени цена опустилась до $61,51 за баррель.

Ранее главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич объяснил, что резкое снижение мировых цен на нефть в начале апреля 2025 года связано во многом с царящими в настоящее время на глобальном энергетическом рынке паническими настроениями из-за масштабных пошлин властей США. Он уточнил, что такой динамики на мировой нефтяном рынке на наблюдалось с весны 2021 года.