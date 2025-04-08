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15:01, 8 апреля 2025Экономика

Обрушение мировых цен на нефть объяснили

Аналитик Марцинкевич: Падение цен на нефть вызвано паникой на рынке из-за пошлин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Резкое снижение мировых цен на нефть в начале апреля 2025 года связано во многом с царящими в настоящее время на глобальном энергетическом рынке паническими настроениями из-за масштабных пошлин властей США. Такое мнение высказал главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич, его слова приводит РИА Новости.

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины на продукцию из 185 стран могут в итоге привести к заметному снижению деловой и производственной активности в мире. Подобные риски усилятся в еще большей степени в случае ответных мер со стороны третьих стран, отметил аналитик. В результате мировой спрос на сырье может снизиться. «Это (резкое снижение мировых цен на нефть — прим. «Ленты.ру»), конечно, и панические настроения», — резюмировал Марцинкевич.

Он добавил, что такой динамики на мировой нефтяном рынке на наблюдалось с весны 2021 года. Насколько устойчивым окажется подобный тренд на глобальном уровне говорить пока преждевременно. Сейчас панические настроения в отрасли наблюдаются в первую очередь у трейдеров, главная цель которых — с наибольшей выгодой продать сырье. «Объективной картины мы пока еще не видим», — заключил Марцинкевич.

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В ходе торгов в понедельник, 7 апреля, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте опускалась до 62,5 доллара за баррель. Цены на американский сорт WTI демонстрировали схожую динамику, снижаясь до 59,3 доллара. Средний же уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения в РФ, упал до минимума с июня 2023 года еще в марте и просел до 58,99 доллара.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала снижение цен на нефть главным риском для российской экономики от пошлин Трампа. По ее словам, резкое ужесточение торгово-экономической политики США уже привело к существенным изменениям в мировой торговле. В настоящее время регулятор фиксирует эскалацию тарифных войн, что может представлять определенную угрозу в том числе для ВВП РФ.

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