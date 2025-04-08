ЦБ назвал главный риск для российской экономики от пошлин Трампа

Набиуллина: Импортные пошлины США могут привести к снижению цен на нефть

Главным риском для российской экономики от импортных пошлин США, введенных администрацией Дональда Трампа, является возможное снижение мировых цен на нефть. Такое мнение высказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Руководитель российского регулятора отметила, что основной канал влияния таможенных тарифов США на экономику РФ может быть через изменение глобальных цен на сырье. Такие риски, по ее мнению, существуют. Масштабные пошлины Трампа, введенные в отношении продукции из 185 стран, спровоцировали «существенные» изменения в мировой торговле.

На этом фоне, добавила она, ЦБ продолжает анализировать возможные последствия ужесточения торгово-экономической политики США на российский ВВП. В настоящее время регулятор фиксирует эскалацию тарифных войн, резюмировала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Ужесточение таможенных тарифов США уже привело к резкому снижению мировых цен на нефть. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость эталонной североморской марки Brent опустилась до минимальных с весны 2021 года 62,5 доллара за баррель. Средний же уровень цен нефти сорта Urals, используемый для налогообложения в РФ, упал до самого низкого с июня 2023-го значения в 58,99 доллара еще в марте.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что повышение импортных пошлин США может ударить по мировым торговым потокам на общую сумму примерно в 33 триллиона долларов. Ответные меры со стороны третьих стран, включая государства Евросоюза, прогнозировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, могут привести с снижению глобального ВВП на 7 процентов в среднесрочной перспективе.