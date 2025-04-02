Мировой торговле спрогнозировали колоссальные убытки из-за пошлин Трампа

Bloomberg: Ущерб мировой торговле от пошлин США может составить около $33 трлн

Агрессивная экономическая политика президента США Дональда Трампа может нанести мировой торговле колоссальный ущерб. Об этом сообщает Bloomberg.

Суммарный ущерб глобальной торговли от импортных пошлин, введенных властями Соединенных Штатов, может исчисляться десятками триллионов долларов. При наихудшем раскладе совокупный урон рискует достичь отметки в 33 триллиона долларов, уточняется в материале. Средний размер таможенных пошлин США на иностранные товары, по данным Goldman Sachs, вырастет на 15 процентных пунктов.

Основной ущерб от торгово-экономической политики Трампа, утверждают эксперты, понесут страны с развивающейся экономикой. Речь идет в том числе о государствах БРИКС, включая Бразилию и Китай. Развивающиеся страны рискуют столкнуться с падением экспорта в США на 4-90 процентов. На этом фоне индекс неопределенности мировой торговли вырос до рекордного со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов значения.

В настоящее время значительными пошлинами в США облагают товары из ряда стран. В отношении продукции из Мексики и Канады действует ставка в 25 процентов. Исключением стали канадские энергоресурсы, которые разрешили поставлять на американский рынок по 10-процентному тарифу. В свою очередь, китайские экспортеры с весны вынуждены уплачивать 20-процентные сборы. Ставки на импорт продукции из КНР власти США удвоили. Кроме того, Трамп ввел 25-процентные сборы на поставки иностранных автомобилей и комплектующих к ним. Тот же тариф действует и в отношении зарубежной стали и алюминия.

Все эти меры, предупреждает агентство, могут привести к перевороту мировой торговой системы. Введенные администрацией Трампа ограничения, которые в дальнейшем планируют ужесточить, стали самыми масштабными в практике Вашингтона за последние сто лет. В результате мировая и американская экономика в частности рискуют столкнуться с ростом и без того высокой инфляции. При таком раскладе не исключен вариант с вхождением глобального ВВП в рецессию, пришли к выводу аналитики.