Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:09, 2 апреля 2025Экономика

Глобальной торговле предсказали переворот

Bloomberg: Трамп перевернет мировую торговую систему одним махом
Кирилл Луцюк

Фото: Pixabay

Пошлины, которые собрался ввести президент США Дональд Трамп, будут самыми масштабными ограничениями, к которым прибегал Вашингтон за последнее столетие. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Там полагают, что Белый дом одним махом перевернет послевоенную мировую торговую систему и создаст труднопредсказуемые экономические риски. Агентство сослалось на мнение аналитиков Goldman Sachs, которые считают, что в среднем тарифы США для всех стран в 2025 году, вероятно, вырастут на 15 процентных пунктов. Это обернется ростом базовой инфляции, ослаблением роста и повышением риска рецессии. Bloomberg Economics предсказывает, что при повышении средних тарифов на 28 процентных пунктов будет означать четырехпроцентный удар по ВВП и повышение цен почти на 2,5 процента в течение двух-трех лет.

Тем временем, с января по март американские акции уже показали худшие квартальные результаты с 2023 года. Золото достигло рекордных максимумов, а доллар ослаб.

Ранее сообщалось, что пошлины, о которых президент США Дональд Трамп собирается объявить 2 апреля, вступят в силу сразу же.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    Более десяти взрывов прогремело в Харькове

    Увеличилось количество жертв стихийного бедствия в Мьянме

    Израиль начал захват больших площадей земли в Газе

    Ребенок и двое взрослых заживо сгорели в российском регионе

    Осужденному за взятки губернатору бывшему сенатору отказались вернуть картины

    Европа вышла на рекордное потребление одного энергоносителя

    На Западе рассказали об одной схожей черте России и Украины

    Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО

    Внук Пугачевой отремонтировал ее дачу ради быстрой продажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше