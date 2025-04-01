Названы сроки вступления в силу новых пошлин Трампа

Левитт: Объявленные 2 апреля импортные пошлины США начнут действовать сразу

Новые импортные пошлины, о которых президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля, начнут действовать сразу же. Сроки вступления их в силу со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт называет РИА Новости.

По словам представителя администрации, тарифы, которые объявит Трамп, вступят в силу сразу же. 2 апреля станет одним из важнейших дней в современной американской истории, подчеркнула она.

Трамп заявил, что подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Они вступят в силу 2 апреля.

Администрация президента собирается вслед за 25-процентными тарифами на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ряда стран расширить охват пошлин, в том числе на медпрепараты и древесину.

В Евросоюзе планируют ввести ответные пошлины после введения аналогичных мер со стороны США. Этот шаг может сказаться на поставках американского виски и черных ящиков для самолетов в ЕС, так как их импорт сильно зависит от Соединенных Штатов.