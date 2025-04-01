Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 1 апреля 2025Экономика

Фон дер Ляйен заявила об ответе Европы на тарифы Трампа

Фон дер Ляйен: ЕС в ответ на пошлины США укрепит единство внутреннего рынка
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз в ответ на торговые пошлины США укрепит единство своего внутреннего рынка. Об этом, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

Политик пообещала «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», указав, что у европейцев есть все средства для защиты своего единого рынка. Фон дер Ляйен также уточнила, что намерена вести переговоры с администрацией Трампа «с позиции силы, опираясь на объем своего рынка, европейские технологии и сектор услуг».

Она напомнила, что вслед за 25-процентными тарифами на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей уже со 2 апреля ожидаются пошлины в том числе на медпрепараты и древесину.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выдвинула условие соблюдения договоренностей по Черному морю

    Трамп заставил инвесторов разочароваться в США и поверить в Европу

    ВСУ получат копию американского гранатомета

    В ДНР заявили об увеличении числа раненых при атаке БПЛА ВСУ в Горловке

    В Минобороны дали оценку ударам Киева по энергообъектам России

    Прокурор запросил семь лет колонии министру ЖКХ Новосибирской области

    Одна европейская страна решила помочь Украине вступить в ЕС

    Европейские лидеры начали обсуждать контакты с Путиным

    Минобороны России заявило об атаке ВСУ на энергообъект в Запорожской области

    ВСУ нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше