Фон дер Ляйен заявила об ответе Европы на тарифы Трампа

Фон дер Ляйен: ЕС в ответ на пошлины США укрепит единство внутреннего рынка

Евросоюз в ответ на торговые пошлины США укрепит единство своего внутреннего рынка. Об этом, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

Политик пообещала «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», указав, что у европейцев есть все средства для защиты своего единого рынка. Фон дер Ляйен также уточнила, что намерена вести переговоры с администрацией Трампа «с позиции силы, опираясь на объем своего рынка, европейские технологии и сектор услуг».

Она напомнила, что вслед за 25-процентными тарифами на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей уже со 2 апреля ожидаются пошлины в том числе на медпрепараты и древесину.