Стоимость нефти обновила минимумы трехлетней давности

Цена нефти марки Brent упала ниже $61 за баррель впервые с марта 2021 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года опустилась ниже 61 доллара за баррель впервые с марта 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Обновляя минимумы трехлетней давности, цена к моменту написания материала достигала 60,39 доллара за баррель, двигаясь к психологически важной отметке в 60 долларов.

Нефть последовательно дешевеет в течение недели, прошедшей с введения Дональдом Трампом повышенных тарифов почти на весь импорт США. В очередной раз она ускорила падение после того, как американский президент заявил, что 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

Упав до уровней конца 2021 года в прошлую пятницу, цена рванула вниз после того, как Китай ответил зеркальными тарифами на первоначальный шаг Трампа в виде пошлины в 34 процента. Согласно обновленному прогнозу инвестбанка Goldman Sachs, нефть ждет дальнейшее драматическое падение, причем при определенных обстоятельствах Brent может стать дешевле 40 долларов за баррель уже в 2026 году.