Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:36, 9 апреля 2025Экономика

Стоимость нефти обновила минимумы трехлетней давности

Цена нефти марки Brent упала ниже $61 за баррель впервые с марта 2021 года
Дмитрий Воронин

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года опустилась ниже 61 доллара за баррель впервые с марта 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

Обновляя минимумы трехлетней давности, цена к моменту написания материала достигала 60,39 доллара за баррель, двигаясь к психологически важной отметке в 60 долларов.

Нефть последовательно дешевеет в течение недели, прошедшей с введения Дональдом Трампом повышенных тарифов почти на весь импорт США. В очередной раз она ускорила падение после того, как американский президент заявил, что 104-процентные пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

Упав до уровней конца 2021 года в прошлую пятницу, цена рванула вниз после того, как Китай ответил зеркальными тарифами на первоначальный шаг Трампа в виде пошлины в 34 процента. Согласно обновленному прогнозу инвестбанка Goldman Sachs, нефть ждет дальнейшее драматическое падение, причем при определенных обстоятельствах Brent может стать дешевле 40 долларов за баррель уже в 2026 году.

    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные покинули ключевой хаб поддержки Украины в Польше. Как это повлияет на помощь НАТО Киеву?

    Двоих авторитетов заподозрили в привлечении шести россиян в экстремистскую организацию

    Трамп заявил о «целующих его в зад» ради сделки по тарифам странах

    Священник из ружья сбил беспилотники ВСУ при эвакуации раненых в Курской области

    Марочко рассказал о прорыве обороны ВСУ у Торского

    Стоимость нефти обновила минимумы трехлетней давности

    В МИД описали пошлины Трампа словом «шок»

    Египтянин раскрыл удивившие его в России вещи

    Названа самая популярная в будущем игровая консоль

    Названы четыре максимально эффективных упражнения для похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше