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12:36, 4 апреля 2025Экономика

Нефть подешевела до уровней 2021 года

Цена нефти марки Brent упала ниже $68 за баррель впервые с декабря 2021 года
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мировые цены на нефть резко снижаются второй день подряд — впервые с декабря 2021 года стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 68 долларов, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала она падала на 3,29 процента, до 67,83 доллара.

Наряду с удешевлением Brent до уровней более чем трехлетней давности, ниже 65 долларов за баррель впервые более чем за полгода оказалась и цена американской нефти марки WTI.

На фоне вчерашней ситуации на рынках, вызванной объявлением Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт из различных стран, когда вниз устремились цены на драгметаллы, а также индекс доллара, нефть также резко подешевела. Снижение ее цены составляло в течение дня около 7 процентов.

Еще одним фактором, повлиявшим на падение стоимости углеводородов, стало решение ОПЕК+ увеличить майскую добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки, что в три раза больше, чем планировалось ранее.

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