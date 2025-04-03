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17:20, 3 апреля 2025Экономика

Драгоценные металлы резко подешевели

Стоимость серебра упала 3 апреля почти на 8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в мае 2025 года на бирже Comex снижалась 3 апреля на почти 8 процентов, до 31,9 доллара за унцию, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала ситуация скорректировалась, но драгметалл все равно дешевеет на 7,06 процента, до 32,2 доллара за унцию. Еще неделю назад, 27 марта, стоимость серебра впервые с октября 2012 года превышала 35,2 доллара.

Золото, другой драгоценный металл, тоже падает в цене в четверг. Также слабеет, опускаясь до многолетних минимумов, и доллар — другой актив, имевший обычно статус убежища во время бурь на рынке.

Такая динамика фиксируется на фоне импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом накануне против товаров из различных стран мира, что в том числе привело к распродажам на американском фондовом рынке.

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